Samedi cinéma

Il valait la peine d’attendre dix ans

KAAMELOTT. Alexandre Astier est un génie. Comme Zinedine Zidane, comme Ben Mazué. Partant de cette observation sans contestation possible, inutile d’ajouter que cette critique sera tout sauf objective. Kaamelott, cela fait plus d’une décennie qu’on en bouffe pratiquement tous les jours en revisionnant les épisodes de la série diffusée à l’époque sur M6. Son créateur, réalisateur et scénariste Alexandre Astier avait promis la sortie d’un film au cinéma. Il a fallu attendre dix ans pour que le Lyonnais puisse atteindre son objectif et enfin satisfaire la communauté Kaamelott. Car oui, cette série relatant les aventures d’Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde est devenue culte pour nombre de fans, capables de réciter des citations tirées de…