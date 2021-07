Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Alzheimer, le mystère Nancy.

Nancy Paulikas, 55 ans, diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, disparaît lors d’une visite dans un musée de Los Angeles. Les recherches acharnées de ses proches et de la police ne donnent rien. Nancy est-elle toujours en vie? Si oui, où est Nancy? L’errance fait partie des conséquences méconnues de la maladie d’Alzheimer. Désorientés et en perte de repères, certains malades ne parviennent parfois plus à rejoindre leur domicile… ■