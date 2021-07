Un magazine de mode pour remplacer le défilé

ÉCOLE DE COUTURE. L’Ecole de couture de Fribourg a pour habitude d’organiser un grand défilé tous les trois ans. Agendé au printemps 2021, le dernier a été reporté pour cause de Covid. La classe de dernière année de créatrices et créateurs de vêtements CFC a alors souhaité proposer quelque chose de spécial pour présenter ses modèles. C’est ainsi que le magazine de mode ARZA a vu le jour. Œuvrant tel un bureau de styliste, les apprentis ont rassemblé leurs idées en moodboards (tableau d’envies), esquissé des propositions de vêtements, développé des gammes de coloris, créé des illustrations puis des tenues, et finalement réalisé un shooting à travers la Suisse romande.