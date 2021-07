Une vague artificielle a-t-elle sa place sur le lac?

Le projet démesuré de Goya Onda appelle les questions suivantes, d’abord aux Gruériens, mais aussi aux instigateurs de ce projet pharaonique et déplacé. Pensez-vous vraiment qu’une vague de surf a sa place dans notre belle Gruyère? Pensez-vous que les gens de Morlon et de la région ont besoin d’un afflux touristique supplémentaire pour exister? Êtes-vous assez naïfs pour croire que ce projet n’apportera pas de nuisances dans la traversée du village de Morlon? Pensez-vous vraiment que le moment est bien choisi pour ajouter encore un consommateur énergivore à notre réseau, alors que se profile une pénurie d’électricité et qu’on prône les économies d’énergie à tout-va? Un tel projet ne s’inscrit-il pas avant tout dans le but de satisfaire l’ambition égoïste d’une poignée d’amateurs d’un sport qui n’a pas davantage sa place chez nous que l’alpinisme l’a aux Pays-Bas? Le volet écologique du projet n’a-t-il pas pour but d’occulter les nuisances et de donner bonne conscience? Il faut tout de même relever que l’aménagement prévu de la plage de Morlon mérite d’être soutenu, car les gens de la région doivent pouvoir profiter du lac. Mais cela sans subir l’afflux supplémentaire de touristes «étrangers à la région». En complément, je rappelle qu’à Pont-la-Ville, un autre

projet démesuré se trouve depuis deux ans réduit à un gros tas de terre en attente d’une suite… Alors, Gruériens, réveillez-vous! Laurent Liard, Avry-devant-Pont