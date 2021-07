Vernissage musical à Bluefactory

C’est un tout petit livre, qui résonne avec force. Un poème en prose comme un élan. Pas un cri, mais une voix qui s’élève et s’interroge. La comédienne et autrice fribourgeoise Joséphine de Weck s’allie à la graphiste Pauline Mayor pour publier On en est là. Où les mots prennent aussi vie par leur disposition sur la page. Le vernissage se tiendra dimanche à Bluefactory, avec le musicien Gautier Teuscher.

Un «je» s’adresse à un «tu». «On en est là», donc il s’agit de faire le point, de comprendre comment on en est arrivé «précisément là». «Là où je ne te fais plus confiance.» Ou encore là où «tu n’es plus qu’un souvenir et je m’y accroche». Par touches, le texte suggère des pistes et revient, comme une vague, à ce moment où l’on comprend qu’il est trop tard. Comment naît-il? Comment…