Allons-y carrément!

Nos représentants sont bien timorés! Alors que les promoteurs locaux et les financiers n’envisagent le développement de l’activité touristique de la Gruyère que par une sérieuse augmentation de l’offre tout public, notre avenir sera figé pour les quinze à vingt prochaines années dans le carcan d’un Plan d’aménagement régional aux visions étroites. Pour tout un chacun, il est évident que la création d’un parc aquatique avec vague artificielle à Morlon, d’un port de batellerie supplémentaire à Corbières ou l’extension du Jardin des plaisirs chocolatés à Broc ne sauraient suffire à garantir une croissance raisonnable de notre économie et la qualité de notre offre touristique. Foin de ce cheminement de fourmis vers le développement accompli de notre région. Aujourd’hui, le tourisme tranquille a vécu et les séjours longs n’ont pas d’avenir. La beauté de notre district, le charme et la quiétude de ses vallées, ses lacs, ses montagnes ne séduisent plus. Il s’agit donc, sans plus tarder, de lancer les chantiers que nous attendons tous… D’abord, remodeler sérieusement le paysage de la Gruyère pour améliorer son pouvoir d’appel sur les clients d’un jour. Créer et multiplier des accès rapides pour tous. Finaliser le maillage des pistes VTT. Ensuite, mettre en œuvre toutes les recettes éprouvées du marketing pour attirer les foules. Enfin, y aller carrément avec la construction de résidences luxueuses en montagne et sur les berges des lacs, sans négliger les fast-foods touristiques indispensables. Et plus tard, pourquoi ne pas éclairer toutes les montagnes, colorer l’eau des lacs et peindre le château de Bulle en vert pomme? La question reste ouverte. Ces suggestions, avec toutes les vôtres, seront examinées avec attention par nos élus lors de l’adoption du prochain Plan d’aménagement. Quant à moi, je gage qu’elles seront réalisées bien avant! Jean-Pierre Leu, Broc