Antonin Salamin reprend du plaisir en triathlon

TRIATHLON. Antonin Salamin revient de loin. En 2018, le citoyen bullois abandonnait le triathlon, car «il ne savait plus trop ce qu’il voulait». Voilà un an et demi que le sportif de 23 ans a repris l’entraînement. A son rythme. Et il est plutôt content de ses résultats. «Le 4 juillet, j’ai terminé 25e sur 44 à la Linthatlon, la première manche de la National League. Et ce week-end à Nyon pour la deuxième étape, j’ai fini 30e et 23e Suisse pour un temps de 1 h 03», détaille Antonin Salamin, arrivé à près de cinq minutes du vainqueur Michael Ziegler et neuf avant Vincent Steiger, le Marsensois du B3 Bulle Triathlon, 51e sur 52. D’autres pensionnaires de ce club étaient aussi engagées. Mathilde Schouwey et Camille Tollenaar ont terminé respectivement 12e et 40e du triathlon standard (1,5…