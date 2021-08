Appel à témoin à la suite de l’accident mortel d’un automobiliste de 56 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Circulant sur la route des Paccots en direction de Châtel-Saint-Denis, un automobiliste a perdu la vie à la suite d’un accident mercredi après-midi. Selon la police cantonale, le conducteur a dévié sur sa gauche peu avant le pont de l’Arena. «Il est ensuite sorti de la route, a traversé un champ avant de dévaler un ravin pour terminer sa course à proximité de la Veveyse.» Dépêchés rapidement sur place, le médecin du SMUR et les ambulanciers n’ont pu que constater le décès de l’automobiliste, qui habitait la région. Durant quatre heures, la route des Paccots, entre le giratoire de la route de Montreux et celle de Vevey, a été fermée au trafic. Détruite, la voiture a été évacuée. La police communique que, pour l’heure, «les circonstances de l’accident ne sont pas…