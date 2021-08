Apprivoiser le risque, mais ne pas l’éliminer

Il est physicien, mais aussi philosophe, professeur. Etienne Klein a découvert la montagne à l’âge de 20 ans. Ce «psychisme ascensionnel» ne l’a plus quitté. Rencontré aux Diablerets dans le cadre du FIFAD, il s’est laissé aller à ce que lui inspiraient dix termes alpins.

FLORENCE LUY

Etienne Klein est physicien, avec une prédilection pour la physique quantique. Parmi ses fonctions, on citera celle de directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique. Ce Français de 63 ans est également philosophe des sciences et alpiniste depuis plus de trente ans. Il était l’un des invités de marque du dernier Festival international du film alpin des Diablerets. L’occasion de laisser ce «vulgarisateur des savoirs», comme il se présente, s’exprimer sur dix mots tirés pas tout à fait au hasard…