Avancée pour l’Agroscope

POSIEUX. Un pas de plus vers le nouveau bâtiment de l’Agroscope est franchi. Le projet de construction, adapté à la nouvelle stratégie d’implantation des sites d’Agroscope de la Confédération, fait désormais l’objet d’une mise à l’enquête publique jusqu’au 20 août 2021. Le premier coup de pioche est prévu pour l’automne et si tout se passe bien, le bâtiment devrait être livré à la Confédération fin 2024. La Chancellerie d’Etat annonce par un communiqué que le site de Posieux deviendra le campus central de la recherche et sera un élément essentiel du futur campus de Grangeneuve-Posieux. Le projet s’inscrit dans la statégie de l’Etat de Fribourg qui souhaite renforcer sa position de canton leader dans l’industrie agricole et alimentaire. Agroscope prévoit de faire passer le nombre…