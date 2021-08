A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Des pastèques venues du désert

Sucrée, fraîche et désaltérante: les Suisses raffolent de la pastèque au point d’en consommer plus qu’ils ne mangent de melons. Mais cultiver ce fruit star de l’été exige des quantités d’eau phénoménales et pose un défi de taille aux régions productrices. Des milliers de tonnes de pastèques consommées en Suisse viennent tout droit de la province d’Almeria, dans le sud de l’Espagne, l’une des régions les plus arides d’Europe où l’état des réserves d’eau douce est critique. ABE enquête sur une culture à la limite de l’absurde. ■