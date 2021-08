Charline Fragnière s’impose à Scuol

VTT. La Vuadensoise Charline Fragnière s’est imposée samedi lors du marathon cycliste de Scuol dans le canton des Grisons. La vététiste de 22 ans a bouclé les 70 kilomètres de sa catégorie en 3 h 16, avec trois minutes d’avance sur la locale Ginia Caluori. Un succès acquis au mental pour Charline Fragnière. «La première difficulté, une ascension à 19%, a été très compliquée pour moi, expliquet-elle. J’ai eu des crampes dès le début et je craignais alors une longue journée.» Troisième au sommet, la Gruérienne a profité de la descente vers S-chanf pour refaire son retard sur la tête de course. «J’ai laissé passer l’orage et j’ai profité des parties plates pour faire tourner mes jambes et éliminer l’acide dans les muscles.»

Une stratégie paya nte, puisque Charline Fragnière a fini par user…