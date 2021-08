Conducteurs priés de ralentir

A propos de la sécurité des cyclistes, notamment sur l’axe Vaulruz – Châtel-St-Denis.

Un accident entre un vélo et un véhicule routier est toujours dramatique et votre article (LaGruyère du 7 août) met en évidence des cas révélés publiquement de cyclistes pourtant aguerris. Mais combien d’autres incidents et accidents ne sont jamais répertoriés, notamment lorsque la police n’est pas appelée? Une autre évolution doit être déplorée: la hausse du trafic routier sur des routes secondaires. C’est notamment le cas sur l’axe Vaulruz – La Verrerie – Châtel-Saint-Denis, itinéraire de la Suisse à vélo et cette année aussi de la «SlowUp yourself – la Gruyère». Plusieurs centaines de cyclistes de tous âges, et aux finalités variées, l’empruntent lors des beaux jours. Cette route en grande partie à…