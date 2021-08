Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE CONSEIL FÉDÉRAL ENVISAGE L’EXTENSION du certificat Covid pour entrer dans les restaurants, les cinémas, les musées, les fitness, les zoos, les théâtres, les piscines couvertes, les casinos… Et pour la salle des coffres individuels des banques? On fait comme on a toujours fait: un numéro suffit.

POURQUOI VOULOIR UN PARC AQUATIQUE avec vagues artificielles à Morlon? Des vagues, il y en a déjà. Et des belles, avec de jolis rouleaux compresseurs. Tenez, regardez celle-là: la démolition volontaire et complète d’une ferme de 1846, pourtant classée. Et vas-y que je surfe sur la sauvegarde du patrimoine!

QUELS SONT LES CRITÈRES DE L’UBS pour son classement de la compétitivité des cantons (Fribourg en recul, au 16e rang)? Il y en a huit à apprendre par cœur: la structure…