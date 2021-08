Dans la danse des chevelues

COL DE FENESTRAL. Une envie d’ouvrir la fenêtre, la fenestral, bien grande pour respirer mieux, plus haut. A 2400 m. Non, pas du côté d’Ovronnaz, mais de Finhaut. Dans ce coin du Valais proche de la France et qui se prête si bien à une escapade sportivo-touristique. Une journée suffit, à moins de se laisser séduire par la région et de prolonger le séjour par la visite du barrage d’Emosson avec son funiculaire – sa pente maximale de 87% en fait l’un des funiculai - res les plus raides du monde – et ses traces de dinosaure, par exemple. Mais ça, c’est une autre histoire.

Arrivés au Pas (mais oui), on chausse les souliers pour se faire une place sur le Balcon du Mont-Blanc, qui relie Finhaut à Emosson. En suivant le sentier, sans trop se pencher – on voit déjà bien assez ainsi – on parvient…