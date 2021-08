Des chemins bien entretenus

La ville de Bulle m’agace souvent, avec ses immeubles en construction dans tous les coins et le bruit qui va avec. Sans parler du parcours du combattant pour

la traverser! Alors il y a quelques jours, j’ai décidé de sortir et marcher jusqu’à la chapelle des Clés. J’ai constaté l’effort fourni pour entretenir les chemins et j’ai eu beaucoup de joie d’enjamber quelques jolis ponts: une fabrication artisanale et locale. Bravo à ces artisans et merci à la ville de Bulle pour l’entretien de ces chemins qui nous permettent de profiter en toute sécurité de ce magnifique paysage. Nancy Lorente, Bulle