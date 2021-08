Des trains qui partent

Vous savez tous que la gare de Bulle est sens dessus dessous. Mais vous ignorez que venant de Gruyères ou de l’Intyamon, il faut changer à Bulle pour se rendre à Fribourg, Romont ou Châtel-St-Denis. Encore faut-il en avoir le temps! Car le train en provenance de Montbovon cultive les retards tout au long de la sainte journée et depuis de longs mois avec une outrecuidance très peu suisse. Vous ignorez tout autant qu’il ne suffit plus en gare de Bulle, et cela en raison d’un très gros et long chantier, de changer de quai pour changer de train. Il faut désormais courir au travers d’un labyrinthe de bâches entre deux barrières hautes sur au moins 250 mètres avant de monter à bord de votre correspondance. Inutile de vous dépêcher pour Vaulruz-Sud, c’est peine perdue, le train n’attend pas… Pour l’autre ligne, celle de Romont, même en courant, on le rate parfois. On se retrouve alors impuissant devant des voitures qui filent déjà vers la capitale du vitrail. Le pire qui puisse vous arriver est de presser sur le bouton d’ouverture de la porte convoitée et de constater, amer, que le véhicule s’ébranle. On s’en trouve en rage, car le prix du billet ou de l’abonnement ne tolère pas une heure de retard. Pensée émue à ceux qui ne peuvent courir à cause de leur embonpoint ou de leur handicap. Reste la communication: aucun message dans les trains ni sur les quais munis pourtant de haut-parleurs. Et que vous dit-on au guichet lorsque vous venez pleurer vos mésaventures? Que c’est ainsi, désolé. Michel Rime, Pringy