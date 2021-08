Télévision

A bord du Glacier Express, de Zermatt à Saint-Moritz. Le Glacier-Express se revendique comme «le train express le plus lent de Suisse». Du Cervin en Engadine, il emmène ses passagers pour un inoubliable voyage entre Zermatt et Saint-Moritz, en passant par 291 ponts et 91 tunnels. Sur son parcours, le train chemine à travers des paysages époustouflants. Mercredi, à 20 h 45, sur RTS 2