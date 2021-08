Ilona Chavaillaz et Marinette Martin gagnent en France

VTT. Le duo formé par Ilona Chavaillaz (Sommentier) et Marinette Martin (Château-d’Œx) participait ce week-end à la 18e édition du Raid VTT Chemins du Soleil. L’équipe formée par les deux vététistes s’est imposée au terme des quatre étapes étalées de jeudi à dimanche. Au total, elles ont avalé 219 kilomètres et 7500 mètres de dénivelé positif à travers Hautes-Alpes et Baronnies provençales, en France. La paire suisse du Team Chiffelle-Global a gagné chez les dames en 17 h 24, avec près de trois minutes d’avance sur ses rivales franco-espagnoles et neuf heures sur la sixième et dernière doublette.