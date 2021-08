L’Homme «content» après son championnat d’Europe

VTT. Maxime L’Homme a décroché samedi la quinzième place au championnat d’Europe de Novi Sad, en Serbie. Le Vuadensois ambitionnait un top 10. Il demeure toutefois content de sa performance pour son premier grand rendez-vous international, surtout au vu des circonstances. «Je n’étais pas très confiant. Mentalement, le stress est apparu au fil de la semaine, décrit le vététiste de 18 ans. Etre en équipe entouré de compatriotes qui visent un podium, ça fait augmenter la pression.» Il faisait aussi 34 degrés. Le parcours roulant n’était pas non plus taillé pour ses qualités de grimpeur et de descendeur sur des portions techniques. «On ne montait pas plus d’une minute. Trop peu pour faire la différence. Idem dans les descentes qui faisaient maximum dix secondes.»

Etat d’esprit

Pour ne pas…