Télévision



Le 29 août 2011 était diffusé le premier numéro de la chronique de radio filmée, 120 secondes, sur Couleur 3. Dix ans moins un jour plus tard, les deux Vincent – Veillon et Kucholl – vous proposent de feuilleter avec eux leur album de souvenirs, rempli de photos et d’extraits des différentes émissions de télé et des spectacles qu’ils ont fabriqués ensemble.

Samedi, à 20 h 15, sur RTS 1