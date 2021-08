Les Francomanias ont réussi leur pari

«On l'a fait! On a osé, on a réussi et c'est incroyable!» Directeur des Francomanias de Bulle, Jean-Philippe Ghillani avait le sourire, samedi face à la presse, à l'heure de tirer le bilan du festival: les quatre week-ends ont réuni quelque 4700 spectateurs payants et 15 000 personnes au total.