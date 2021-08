Tribune libre

A propos des événements en Afghanistan.

«Marche arrière fracassante à 2000 milliards de dollars.» C’est sous ce titre que peut être jugée sur le plan matériel, cependant central dans la mentalité américaine, la déroute des troupes US en Afghanistan, entraînant dans leur retraite ses supplétifs occidentaux. Mais il y a dans cette capitulation humiliante d’autres aspects auxquels les USA semblent peu sensibles. L’un d’eux, pour l’immédiat, est moral et humain. Il est d’autant plus troublant, qu’il rappelle, quoique dans une moindre mesure, les scènes de désespoir observées à Saigon après la débâcle de ces mêmes troupes US au Vietnam où elles ont abandonné au châtiment des vainqueurs des milliers de serviteurs locaux. Des femmes et des hommes essayant avec la dernière énergie…