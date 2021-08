Parc et terrasse adaptés

A propos de la buvette des Sattels.

Pourtant écologiste verte foncée, je ne peux que me joindre à la lettre de Marcel Schuwey, concernant la buvette des Sattels (LaGruyère du 31 juillet). A 81 ans, comment est-ce qu’il pourrait se trouver en montagne pour manger un bon plat et contempler nos montagnes, s’il ne trouvait pas une buvette adaptée, avec places de parc et terrasse permettant d’accueillir aussi les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.

Ancienne cheffe physio du Lähmungsinstitut de Loèche-les-Bains, après un mois maussade, j’avais organisé une sortie pour nos patients à la station du milieu des télécabines: quel bonheur pour tous!

Pro Natura, je vous ai toujours soutenu, mais il ne faut pas exagérer. Que ce soit la buvette des Sattels ou celle de Chez Dudu, aucune…