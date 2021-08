Pour apprendre, rien ne vaut la vie en jaune

L’équipe de Talent Romandie et Simon Wirz ont remporté le Tour de l’Ain cadets à la surprise générale. Le jeune Gruérien revient sur une aventure à laquelle deux autres régionaux ont également participé.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. C’était le tour de l’un et le jour de l’autre. Sur les routes françaises, Simon Wirz et Ilian Alexandre Barhoumi se sont illustrés chacun à leur manière: en remportant le classement général pour le premier, l’étape reine pour le second. Carton plein pour les Gruériens sur ce Tour de l’Ain cadets, ponctué samedi par la victoire surprise de Talent Romandie.

«Les jeunes se sont surpassés jusqu’au dernier jour pour décrocher ce succès inattendu, applaudit le directeur sportif vuadensois Léo L’Homme. Ils ont vécu une expérience de fou pour leur première course…