LA TOUR-DE-TRÊME

René Morand a fermé ses yeux dans la nuit du 2 août, au terme d’une vieillesse généreuse. Il était dans sa 96e année.

René Morand est né le 13 avril 1926, à La Tour-de-Trême, dans le foyer de Robert et Louise Morand. Il est l’aîné de quatre enfants: Marie-Jeanne, Hélène et Lucien. Son enfance est rythmée par les copains, l’approche de la nature, les farces avec Louis son grand-papa, dont il est très proche, le travail, et déjà une passion pour les chèvres, il rejoignait souvent un vieil éleveur, Pomel, ce surnom allait d’ailleurs lui rester.

Les écoles primaire et secondaire achevées, René commence un apprentissage de forgeron dans la forge familiale fondée par son grand-père en 1899. Il l’y rejoint, ainsi que son papa et ses deux oncles. Il trouve son équilibre entre le…