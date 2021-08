Roglic ou l’équilibriste contrarié

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

CYCLISME. C’est dans la tête, le sport. Trois paroles mal adressées dans ton dos et tu as les mains qui tremblent, le regard qui se voile. Si tu es attaquant au foot, faut pas lire les journaux. Deux matches où tu ne plantes pas un but et te voilà relégué au rang des rebuts ou des espoirs ratés, selon ton âge. Et ton geste là, quand tu ouvrais le pied en toute insouciance, tu ne sais plus le réaliser, enfin si, tu sais, tu le sais depuis l’enfance, mais là tous les regards, les commentaires, pèsent comme autant d’enclumes sur tes épaules. Tu le sens avant de tirer. Tu vas rater. C’est dans la tête, mais tu n’es plus capable.

Regarde Roglic, Primoz Roglic. Cycliste émérite et grand favori à la victoire finale…