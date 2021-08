Une définition à revoir

Il n’y a rien qui explique que le travail, celui pour lequel nous nous levons tous les matins, celui pour lequel nous donnons une si grande partie de notre vie, soit imposé dans sa totalité, alors que le bénéfice fait avec de l’argent investi, lui, soit imposé seulement à 70% de sa totalité. Et pourtant, c’est toujours le cas en Suisse. L’argent ne travaille pas, nous si! Il est temps de mettre fin à cette aberration avec une imposition plus importante sur le revenu du capital. Les arguments des opposants à l’initiative dite 99% sont aberrants. On entend de plus en plus souvent que cet impôt toucherait la classe moyenne. Mais entre nous, quelle classe moyenne? Celle qui a trois millions de fortune à investir? Celle qui, avec ses placements d’argent, fait plus de 100 000 francs de bénéfice? Je dois avouer que nous n’avons pas tous la même définition de la «classe moyenne»… Je pense qu’il serait temps pour les opposants de revoir la leur! Marie Levrat, candidate PS au Grand Conseil et présidente

de la Fédération gruérienne du PS, Vuadens