Une triste promenade

Tribune libre

A propos de nos forêts.

Un dimanche de début juin, il faisait beau, il faisait chaud. Afin de garantir une promenade à l’ombre, j’ai choisi de faire l’ascension de La Berra via le chalet du Piolet-Club. J’avais découvert cet itinéraire avec le CAS et je me réjouissais d’en présenter le charme et la tranquillité à mon épouse. Une fois ma voiture stationnée au bord du chemin des Botteys, nous sommes allés de déceptions en déplorations. Après quelques dizaines de mètres, le chemin a été «amélioré» par un parterre fait d’une cinquantaine de jeunes troncs écorcés. Le terrain étant marécageux, ce revêtement devait probablement permettre à de grosses machines de ne pas s’enfoncer. Juste après, le sentier se met à grimper vers le nord. La tristesse continue. Des trax et des engins…