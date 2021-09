«Gum» confirme son bon début de saison

Partage logique 1-1 entre les Gruériens et le FC Schoenberg dimanche dans le choc de haut de tableau en 2e ligue.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE. La partie a failli tourner court pour Gumefens/ Sorens face au FC Schoenberg dimanche après-midi. Sans un arrêt du gardien local Bapst sur le penalty botté plein centre d’Ahmet Sefa, les Gruériens auraient été menés 0-2 au quart d’heure. Et si Pinto n’avait pas tapé la latte sur une merveille de service de Sefa, ça aurait été 0-3 juste avant la rentrée aux vestiaires. Et en face, rien. Les hommes de Daniel Piller sont complètement passés à côté de leur première période, promenés par des Fribourgeois impressionnants techniquement et à la construction. Ce sommet de 2e ligue n’avait pas bien débuté pour eux puisque la glissade de Raboud permettait à…