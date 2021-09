«Mon été aux soins intensifs»

Victime d’une grave infection pulmonaire, neuf mois après avoir contracté le Covid-19,Christophe Mauron a passé dix jours dans le coma au CHUV. Quelques jours après sa sortie de sept semaines d’hôpital, il raconte son trauma.

CHRISTOPHE DUTOIT

« En octobre 2020, j’ai attrapé une version sévère du coronavirus. Durant plus d’une semaine, je suis resté alité entre douze et seize heures par jour. En situation normale, j’aurais appelé mon généraliste au bout de trois jours. Mais on nous conseillait de rester à la maison… A cette époque, j’ai probablement perdu une partie de mes capacités pulmonaires et mon système immunitaire a été affaibli. J’ai ressenti une fatigue persistante durant plusieurs mois. Au début de l’été, j’ai reçu la première dose du vaccin.

»A la mi-juillet, j’avais retrouvé…