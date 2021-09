Ariane, une épopée spatiale

FRANCE 5, JEUDI, À 20 H 55

L’histoire de la fusée Ariane est une épopée spatiale qui a vu les Européens s’unir et innover pour se faire une place dans la course à l’espace. Face à la suprématie soviétique puis américaine, des hommes et des femmes des quatre coins de l’Europe ont réussi l’impossible. Ariane est devenue un véritable monument, grâce à la passion de ceux qui l’ont rêvée et à leur ténacité face aux différents obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. Cet indéniable succès européen est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Le nouveau programme Ariane 6 est actuellement en cours d’élaboration pour affronter les défis de demain: saura-t-il faire face à une concurrence plus que jamais exacerbée? ■