Bulle premier de classe

Vainqueurs du choc face à Meyrin, le FC Bulle devient l’équipe à battre en 1re ligue.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Lucien Dénervaud craignait une décompression post-Coupe de Suisse, elle n’a pas eu lieu. A Bouleyres mercredi, ses hommes ont offert une remarquable partition dans le choc au sommet face à Meyrin. Un seul but – et quel but – a fait le bonheur de Gruériens désormais seuls en tête de 1re ligue. «Je suis très fier de mes joueurs. Il faut toutefois relativiser notre première place, le championnat n’est qu’à la cinquième journée.» La sixième se tient ce samedi à Bouleyres (lire ci-contre).

Les Bullois n’ont encore rien gagné, sauf le respect total de leurs treize poursuivants. «Notre position de leader fait plaisir et nous ne voulons plus la lâcher maintenant», affirme Luca…