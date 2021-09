Courir entre monts et merveilles à Lessoc

La première édition du Tour du lac de Lessoc a eu lieu samedi. Remportée par les frères Robin et Thomas Bussard, cette course populaire a aussi convaincu les 266 athlètes au départ.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Samedi dans l’aire d’arrivée à la fontaine de Lessoc, les quelque 266 athlètes qui ont pris part à la première édition du tour du lac avaient le sourire. Malgré la chaleur et l’effort, c’est bien le plaisir de découvrir un nouveau parcours, entre monts et sentiers, qui a monopolisé les analyses d’après course. A commencer par les frères Robin et Thomas Bussard, arrivés le plus rapidement au bout des 9,2 kilomètres du parcours populaire (35’46). «La course était superbe avec des chemins que nous ne connaissions pas», sourit le skieur-alpiniste d’Albeuve Robin Bussard. «C’est un tracé…