Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ACTUELLEMENT LES WEEK-ENDS, et jusqu’au 26 septembre, les Tréteaux de Chalamala jouent Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas dans la cour du château de Bulle. Avec une ou deux adaptations du texte, c’est compréhensible: «Mais où sont les ferrets de diamants du préfet?»

LE CERTIFICAT COVID exigé pour accéder aux universités nécessitera des contrôleurs pour cette tâche ingrate et difficilement applicable, en regard du nombre de portes d’entrée, de passages annexes et de souterrains qu’abritent, traditionnellement, les bâtiments universitaires ouverts sur la cité. En bon Suisse, il faut demander: ça va coûter combien, c’te affaire? Sans doute un ou deux salaires annuels de professeurs et de chargés des cours que les universités ne peuvent de toute façon plus financer…