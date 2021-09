Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

APRÈS LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, voici les Journées SIA. But: offrir aux visiteurs, ce week-end, la possibilité de découvrir des bâtiments contemporains ou rénovés. A quand aussi les Journées de la démolition?

CE SAMEDI: JOURNÉE DE SENSIBILISATION. C’est en effet la deuxième Journée nationale de la seconde main, et non la seconde journée de la deuxième main, main que, de toute façon, on ne peut se serrer entre nous. Check du coude.

LE MUSÉE GRUÉRIEN et de la Société d’histoire du canton organisent, ce matin, une discussion sur le thème des traditions vivantes (la Saint-Nicolas, la Corrida bulloise, les coraules, etc.). Le certificat Covid est bien sûr exigé. Ne devient-il pas, lui aussi, peu à peu, une tradition vivante? A propos de certificat Covid, j’ai vu sur le…