Dans la tête de...

RTS 1, MERCREDI À 20 H 10

Dans la tête d’un gourmand

La gourmandise est souvent vue comme un péché. Nous sommes aussi souvent tiraillés entre plaisir gourmand et manger sain. Ce qui est bon pour notre palais ne l’est pas forcément pour notre santé! La publicité l’a bien compris et nous incite à céder à la tentation avec des aliments gras, sucrés, salés. Alors, peut-on être gourmand et manger sain? Peut-on apprendre à être gourmand? Expériences et explications d’experts nourrissent cette émission. Nous verrons que la gourmandise pourrait bien être plus précieuse qu’on voudrait nous le faire croire… Tous les scientifiques s’accordent à dire que la gourmandise, c’est d’abord manger avec plaisir, et non avec gloutonnerie. Mais manger quoi? Difficile souvent de faire avaler…