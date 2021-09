De l’or pour rêver

BANDE DESSINÉE

Bastien Vivès et Martin Quenehen

CORTO MALTESE - OCÉAN NOIR

Casterman

Il y a des œuvres comme cela, laissées involontairement en plan par leurs auteurs disparus, sur lesquelles on n’aimerait pas forcément que quelqu’un d’autre se jette avidement. On connaît des désastres. Alors, reprendre Corto Maltese après Hugo Pratt soulève toujours quelques sourcils suspicieux. Si Juan Díaz Canales et Ruben Pellejero s’en étaient bien sortis, l’arrivée d’un nouveau duo sur le titre ravive des craintes légitimes, ce d’autant plus que Bastien Vivès (dessins) et Martin Quenehen (scénario) ont l’audace de transposer l’action près d’un siècle après les aventures classiques du marin romantique et libertaire, pile durant les attentats du 11-Septembre…

Il faut donc prendre cet Océan noir comme…