Du bois gaspillé

Tribune libre

A propos de l’entretien des forêts.

Forêt, ma belle forêt, qu’est-ce qui t’arrive? On t’oublie, tu es négligée et mal entretenue. C’est honteux! Il s’agit d’un manque de respect envers toi, toi qui as pourtant un rôle très important pour nous, les humains. Tu nous garantis de l’oxygène, indispensable dans notre environnement pollué. Tu abrites une quantité de végétaux et tu es le refuge de nombreux animaux, que ce soient des grands ou des petits mammifères, des oiseaux, des insectes, des mollusques ou des reptiles.

Surtout, tu nous fournis du bois. Et c’est là que le bât blesse. Le bois qui traîne un peu partout pourrait servir pour le chauffage. Un vrai gaspillage. Bien des gens nécessiteux seraient heureux d’en recevoir.

Je continuerai tout de même à te rendre visite, le…