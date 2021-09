Echos du Parlement

NUMÉRO 144. Les députés ont accepté une motion demandant la fusion en une seule centrale des numéros d’urgence 117/118 et 144. L’opération, qui interviendra par étapes, doit contribuer à optimiser le travail entre la police (117), les ambulanciers (144) et les pompiers (118). La motion a été avalisée jeudi à l’unanimité. Le canton de Fribourg devrait ainsi aboutir à un résultat comparable aux cantons du Valais et d’Argovie, qui ont récemment fusionné leurs centres d’urgence. ATS

RECHERCHE. Le Grand Conseil veut sauvegarder la recherche dans le canton. Il a voté jeudi, par 75 voix contre 18 et 1 abstention, une résolution destinée au Conseil fédéral. Emanant de la délégation fribourgeoise à la Commission interparlementaire de contrôle de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,…