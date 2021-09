Election complémentaire au Conseil des Etats: Isabelle Chassot remporte 62,66% des suffrages

Le taux de participation atteint 43,83% et parmi les 84 994 bulletins valables, 3184 sont blancs. En ville de Fribourg, les résultats sont moins marqués qu'au niveau cantonal, puisqu'Isabelle Chassot remporte 53,45% des voix.

Isabelle Chassot est arrivée vers 15h00 sur le site de Miséricorde de l'Université de Fribourg venant de son stamm, le café du Midi en ville de Fribourg. Entourée de ses amis politiques, elle a fait part de sa grande joie, entre deux bouquets de fleurs. La nouvelle élue entend maintenant faire ses preuves au Conseil des Etats. Cette dernière a écarté d'emblée le mot "triomphe" pour décrire sa victoire: "C'est la fin d'une campagne et je remercie les électeurs fribourgeois". Elle prendra la place que Christian Levrat occupait au Conseil des Etats depuis 2012 et siégera au côté de la PLR Johanna Gapany, de 23 ans sa cadette.

L'élection d'Isabelle Chassot met un terme, pour l'heure, à l'équilibre voulant que depuis quatre décennies la députation fribourgeoise aux Etats s'appuie sur un représentant de la gauche et un de la droite, hormis entre 1999 et 2003. Carl-Alex Ridoré bénéficiait du soutien de toute la gauche, avec Les Verts notamment. Ce dernier, âgé de 49 ans, a échoué à conserver dans les rangs socialistes le siège de Christian Levrat, qui a aussi été conseiller national entre 2003 et 2012. Celui qui est préfet de la Sarine depuis 2008 sort des mandats électifs dans l'immédiat, dans la mesure où il ne se représente pas à son poste en novembre. ATS

Article complet et réactions à découvrir dans notre édition de mardi.