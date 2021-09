En leader, Bulle gagne sans trembler ni flamber

Larges vainqueurs d’un Martigny-Sports limité (6-0), les Gruériens poursuivent leur marche en avant en 1re ligue. Et ce, malgré une fatigue qui se fait sentir. Le FC Bulle aura-t-il assez d’essence dans le moteur pour tenir sur la longueur? Réponse ce samedi à La Chaux-de-Fonds.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Avec des six, le FC Bulle mettrait tous ses adversaires en sommeil. Samedi, la formation de Bouleyres en a passé six à Martigny-Sports, grâce notamment à son numéro 6 retrouvé dans un rôle de buteur. Les Gruériens restent ainsi invaincus et leaders après six journées d’un championnat – pour l’heure – sans souci. «Cette première place, on la savoure sur le moment. Mais seulement un tout petit moment», sourit Lucien Dénervaud, un entraîneur qui ne veut pas faire comme si de rien n’était.

Car…