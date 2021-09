Environ 400 vaches attendues

SIVIRIEZ. C’est devenu une tradition depuis 1991. Tous les cinq ans, l’Association des éleveurs de Siviriez propose une exposition au centre du village. Samedi, à l’occasion de son 105e anniversaire, elle accueillera environ 400 veaux, génisses et vaches. Mise en place par les 17 éleveurs membres de l’association, cette manifestation commencera à 7 h 30 par un défilé. Dès 9 h dans la cantine, située entre l’église et l’EMS, des concours sont prévus. Le matin, les veaux et les génisses se retrouveront en compétition. Les vaches l’après-midi. Les festivités se termineront aux alentours de 16 h 30 par un nouveau défilé.

Durant toute la journée, les organisateurs espèrent accueillir environ 500 personnes, qui devront se munir d’un certificat Covid pour y prendre part. «Nous avons hésité à…