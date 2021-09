Concours

Gagnez vos places pour la Coupe de Suisse

FC Bulle - Lausanne-Sport: c’est l’affiche du 16e de finale de la Coupe de Suisse qui aura lieu ce vendredi (19 h 30) au stade de Bouleyres. Vous voulez porter les Gruériens vers un exploit retentissant? Gagnez l’un des dix billets mis au concours dans notre rubrique Faitesvosloisirs, à retrouver en page 31.

Aux supporters malchanceux du tirage au sort, il est possible d’acquérir son billet sur internet (www.fcbulle.ch/coupe) ou directement à Bouleyres, ce jeudi de 18 h à 19 h. Le FC Bulle précise encore que les quatre caisses ouvertes vendredi au stade le seront à partir de 17 h 30, et non durant toute la journée comme certains spectateurs auraient pu le comprendre dans notre édition de mardi. GRU