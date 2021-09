Gachet trahi par les crampes

CYCLISME. «C’est magique de rouler sur ces routes mythiques», réagit Guillaume Gachet au bout du fil. Pour sa première course UCI en espoirs, le Charmeysan de 22 ans s’est mesuré samedi à la classique Liège-Bastogne-Liège. Septante-troisième à l’arrivée, il a pourtant fait la plus grande partie des 168 kilomètres avec le groupe de tête. Après un départ «tranquille», le peloton s’est progressivement dégarni à mesure qu’il franchissait les monts. «J’ai regardé autour de moi au pied de la Redoute (kilomètre 151) et j’étais en très bonne compagnie, reprend Guillaume Gachet. Malheureusement, c’est le moment où j’ai eu de grosses crampes et j’ai fini par céder.» A quatre minutes du vainqueur britannique Leo Hayter (3 h 59), le Gruérien admettait une légère déception. «Je me sentais vraiment…