I. Chavaillaz, la chute du bonheur

Malgré une mésaventure, Ilona Chavaillaz a remporté pour la sixième fois l’Open Bike samedi. Un bonheur n’arrivant jamais seul, la Glânoise a été sélectionnée pour les championnats du monde de marathon VTT.

QUENTIN DOUSSE

VTT. Sur une place du camp militaire quasi déserte, Lisa Beaud a un œil qui rit, un œil qui pleure. «Je suis triste de ne pas pouvoir offrir un verre aux vététistes présents et quand même contents d’être là», souffle la nouvelle présidente de l’Open Bike. Une épreuve vidée de sa substantifique moelle, à savoir ses festivités d’après-course et ses pelotons fournis. Ils étaient en effet moins de 400 vététistes au départ de cette 31e édition samedi, contre plus de 1100 en 2019.

Les organisateurs ont néanmoins sauvé l’essentiel: le volet sportif. Vainqueur d’une épreuve…