Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE TRIPLÉ

Haute-Gruyère a gagné 5-2 contre Chiètres même si le score n’était que de 3-2 à la 86e. «Nous avons loupé plein d’occasions et offert deux cadeaux», analyse Marco Galhardo, le guide gruérien. Déjà auteur du troisième but de son équipe, Sabri Benslimane (photo) a mis les siens à l’abri en complétant son triplé. «Je n’ai pas été terrible contre La Combert en milieu de semaine. Il fallait que je réagisse sur ce match. Je veux prouver à l’équipe et au coach que je mérite ma place», livre l’attaquant de 20 ans qui dispute sa première saison en Suisse. Et Galhardo de conclure: «En plus, Sabri a touché le poteau et il a bien travaillé pour le groupe.»

LE SURSAUT D’ORGUEIL

Siviriez restait sur deux claques et douze buts encaissés. Samedi contre Matran, les Glânois se sont repris pour…