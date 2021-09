Jeu de tête, jeu de vilain?

FOOTBALL. Un match de football sans le moindre coup de tête. Inimaginable pour les puristes, c’est pourtant ce que prescrit une récente étude publiée par l’Université de Glasgow. Cette recherche souligne en effet les conséquences des chocs répétés entre tête et ballon pour les joueurs. Particulièrement pour les défenseurs, dont le risque de développer des troubles neurodégénératifs au terme de leur carrière est cinq fois plus élevé. Difficile d’ignorer ce débat pour nous autres footballeurs des talus, également grands adeptes des coups de caboche salvateurs dans l’axe de la défense. Et du mal de crâne qui en découle bien souvent. Les conséquences de ces duels âprement disputés questionnent pourtant l’un des fondamentaux du football. Le jeu de tête a-t-il encore sa place sur le rectangle…