L’è adi pâ mouâ

Lè j’an ch’invôlon tan rido, on l’y moujè pâ tru, ma to por on kou l’è le meryà ke vo rapêlè a la réalitâ. L’i a vint’è thinkean chtou dzoua ke vinyo, ti lè dechando, vo dèthorbâ avu mon patê. Cherè dyora le momin dè pachâ la pyàma a di pye dzounè man.

I ché ke prà dè dzouno ch’intêrèchon ou patê. Lè rèdzoyechin. Nekoué l’arè kru chin l’i a thinkant’an; adon ke lè patêjan dejan k’iran lè dêri a chavê le dèvejâ adrê! Mè krêyo ke lè chochyètâ dè patêjan l’an fê prà dè bin. L’an inkoradji lè dzin a oujâ le dèvejâ, mimamin che fajan di fôtè. D’ayeu, tyè ke l’è na fôta? Hou ke l’an keminhyi a bayi di kour din lè j’èkoulè, a l’Uni-populêre, din lè méjon, a Radiô Friboua, l’an bayi on pechin kou dè man. L’è fô ti rèmarhyâ.

Du l’i a dza bin di j’an, prà dè tsan in patê chon konpojâ pê di dzouno…