A l’agenda

BELLEGARDE

Cantorama: concert du pianiste Jean-Claude Dénervaud. Réservations au 026 929 81 81. Di 17h.

BROC

Rue de Montsalvens 30: dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visite de l’atelier d’un campaniste (Mecatal). Sa et di 10h-17h.

Chapelle des Marches: pèlerinage d’automne, avec messe, procession et bénédiction. Ma 14h.

BULLE

Cour du château: Les trois mousquetaires, par les Tréteaux de Chalamala. Réservations sur www.treteaux.ch ou au 077 460 28 84. Jusqu’au dimanche 26 septembre. Ve et sa 20h, di 17h.

Rue de la Promenade 31: dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visite des deux rénovations récentes du Tonnelier et de la Promenade. Sa et di 10h, 14h et 15h30.

Centre: Bénichon de Bulle, avec une balade gourmande, animations. Départs toutes les heures…